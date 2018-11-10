Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi Açılışa Hazırlanıyor

MUŞ (İHA) – Muş Belediyesi tarafından eski Astsubay Gazinosunun yerine yapılan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi inşaatında sona gelindi. Fiziki yapısı tamamlanan tesisin tefrişat çalışmalarının tamamlanması ile açılışı gerçekleştirilecek.

Yapımını hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl'ün üstlendiği Kadın Kültür ve Eğitim Merkezindeki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Bu yıl sezon başında yapımına başlanan merkezin önümüzdeki haftalarda hizmete sunulması hedefleniyor. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği tesiste incelemelerde bulundu. Kadın vatandaşların eğitim ve kültür alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak olan tesisin kış mevsimi öncesi açılışının yapılarak hizmete sunulması gerektiğini ifade eden Başkan Asya, gerekli çalışmaların tamamlanması talimatını verdi.

Hürriyet Karakolu yanındaki 2 bin 150 metrekare alan üzerine kurulan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde aerobik, fitness salonu, derslikler, konferans ve toplantı salonu gibi ihtiyaç duyulan bölümler olacağını ifade eden Başkan Asya, ayrıca çocukları ile merkeze gelecek olan vatandaşlar için çocuk oyun alanlarının da projede yer aldığını belirtti. Önemli bir tesisi daha Muş'a ve Muş halkına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Asya, "Kadın hemşehrilerimin dinini, dünyasını güzel bir şekilde öğrenebileceği veya gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortamı oluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Yer temini yaptığımız, projesini hazırladığımız merkezin yapımını üstlenen eğitimci, iş adamı Gıyasettin Bingöl hemşehrimize şükranlarımı sunuyorum. Hayırsever iş adamı hemşehrimiz, annesinin adını verdiği merkezden faydalanacak vatandaşlarımızın hep hayır duası ile yad edileceğine inanıyorum" dedi.

"Kadın kardeşlerimize yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdik" diyen Başkan Asya, "Projeyi Hürriyet Karakolunun yanında bulunan 2 bin 150 metrekarelik alana uyguladık. Bu projemizle kadınlara yönelik aerobik, fitness salonu, derslikler, konferans ve toplantı salonu gibi ihtiyaç duyulan çağdaş bir cazibe merkezi kazandırmayı amaçladık. Tesisimiz 601 metrekare taban alanı olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Zemin katta 6 adet derslik, 1 adet aerobik ve fitness salonu, 1 adet çocuk oyun odası, mescit, teknik ve hizmet birimleri yer alıyor. 1. katta ise konferans ve toplantı salonu, 5 adet derslik, revir, idari birimler ve kafeterya bulunuyor. Bahçe içerisinde açık otopark, kamelya, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar oluşturarak bayanların güzel vakit geçirebileceği bir kompleks kuruldu. Kaba inşaatın tamamlandığı tesisin çevre düzenlemesi yapılıyor. Tesisin tefrişatı için şu anda bir hazırlık yapılıyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanması ile açılışımızı yapacağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ