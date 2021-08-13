Kadın Kültür Evleri projesi büyüyerek devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın Kültür Evleri projesi büyüyerek devam ediyor

Kadın Kültür Evleri projesi büyüyerek devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in vizyon projelerinden olan ve hayata geçirildiği andan itibaren Türkiye'ye de bir çok ilin de örnek aldığı kadın kültür evleri her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in vizyon projelerinden olan ve hayata geçirildiği andan itibaren Türkiye'ye de bir çok ilin de örnek aldığı kadın kültür evleri her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Tüm ilçelerde hayata geçirilen, beldelerin ve yeni projelerin eklenmesiyle sayısı her geçen gün artan kadın kültür evleri, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler ve alanında uzman kişilerce verilen eğitimlerle kadınları her alanda eğitim alıyor. İş insanı Necmettin Ayyıldız tarafından yapımı üstlenen, farklı mimarisiyle hayran bırakan İscehisar Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi kısa sürede tamamlanacak kadın kültür evlerinden. Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evi binasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çiçek, Kaymakam Uğur Kapar ile çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgiler aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, İscehisarlı kadınların her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, "İscehisarlı kadınlar her şeyin en iyisine layık. Doyduğu doğduğu toprağa vefasını gösterdi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evimize her gelen annemiz, her gelen kız kardeşimiz, buralardan istifade ettikçe inşallah Zakire Ayyıldız hanımefendinin sevap hanesine yazılacak. İnşallah burası olduğu sürece Zakire ablamız hem hayattayken Allah gecinden versin hem diğer dünyada her zaman inşallah bu hayır peşinden gelecek. Sonsuz teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızla kaymamamıza burayı emanet ediyorum. Muazzam bir yer verdi belediye başkanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kaymakamımızla beraber inşallah burayı en güzel yer yapacaklar. Halk Eğitim hocası Teslim'e hocamıza teslim ediyoruz. Peyzaj mimarımız da harika çalışmalar yaptı. Güzel bir tesis ortaya çıktı. Afyonkarahisar'a da bu yakışırdı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kadın Kültür Evleri projesi büyüyerek devam ediyor
Kadın Kültür Evleri projesi büyüyerek devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: '(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum.'
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın Kültür Evleri projesi büyüyerek devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 13:51:28. #1.14#

title