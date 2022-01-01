Kadın Kültür Evleri'nde 400'ün üzerinde ürün üretildi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, 2021 yılında 17 Kadın Kültür Evi'nde 400'ün üzerinde ürün üretildiğini ifade etti.

Keklik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Afyonkarahisar Valiliği'nin vizyon projelerinden olan Kadın Kültür Evleri'nin 2021 yılında üretimlerine ara vermeden devam ettiğini kaydetti. Keklik açıklamasında "2021'de Kadın Kültür Evlerimizde kadınlarımız çok yönlü ve faydalı eğitimler alarak sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gerçekleştirdiler. Kadın kooperatiflerimiz 400'ün üzerinde farklı ürün üreterek önemli bir gelir elde etti. Bu vizyon ve başarı ilimiz ve ülkemiz için çok değerli" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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