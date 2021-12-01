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Kadın Kültür Evleri değerlendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kadın Kültür Evleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği'nin vizyon projelerinden Kadın Kültür Evleri'nin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği'nin vizyon projelerinden Kadın Kültür Evleri'nin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan Kadın Kültür Evleri değerlendirme toplantısında, Kadın Kültür Evleri ve kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, eğitimler, yürütülen çalışmalar ve ilerleyen sürece dair planlanan işler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca kooperatifler tarafından satışı yapılan ürünlerin ciroları da masaya yatırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kadın Kültür Evleri değerlendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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