8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti

08.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:29
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti

8 Marta Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde , İzmir'deki bir kuaför, kadınlara jest olarak saç kesim ve bakımını onlara hediye etti.

İZMİR'deki bir kuaför, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde saç kesim ve bakımı yaptıran kadınlardan ücret almadı. Kuaför salonunun sorumlusu Tuğçe Gölgeçen, zor günleri unutmak için kadınları mutlu etmek istediklerini belirterek, "Sosyal medyadan duyurduk. İnanamayanlar ve şaka yaptığımızı sananlar oldu. Sadece bugüne özel kadınlarımıza hizmet etmek istedik" dedi.

8 Mart Düna Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İzmir'de 4 şubesi olan kuaför salonu da bugüne özel saç kesim ve bakımını ücretsiz yaptı.  

Kuaför salonunun halkla ilişkiler sorumlusu Tuğçe Gölgeçen, İzmir'deki dört farklı şubeyi ziyaret eden kadınlara ücretsiz hizmet verdiklerini belirtti. Pandemide eve kapanan kadınları, 8 Mart'ta mutlu etmek istediklerini söyleyen Gölgeçen "Sosyalleşmeyi özledik. Kadınlar gününde bu zorlu günleri unutturmak için özel bir şey yapmak istedik. Kadınlarımıza kendilerini iyi hissettirecek kuaför hizmeti sunduk. Sosyal medyadan duyurumuzu yaptık. İlgi çok yoğun. Bir günde şubemiz tamamen doldu. Şehir dışından bile gelenler var. Sadece teşekkür etmek için şaşkınlıkla arayanlar oldu, 'Emin misiniz? Şaka mı yapıyorsunuz?' diye inanmayanlar da var. Kadın Günü'ne özel bu uygulama" diye konuştu. 8 Mart'a özel uygulama için gelenlerle ilgilenen kuaför Efkan Gölgeçen de "23 yıldır işimi yapıyorum. Herkesin kadınlar gününü kutluyorum" dedi.BAKIMINI ERTELEYENLER MEMNUN KALDIÜcretsiz saç bakımından memnuniyetini dile getiren Seda Ural, "Bu jest herkese örnek olmalı. Ücret almaması özel günde, çok anlamlı. Pandemi döneminde kuaförlere gidemeyip, bakımını erteleyen kadınlar için bunun bir şans olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.  

Kampanyayı sosyal medyada ilk gördüğünde inanamadığını söyleyen Duygu Demet ise, "İşinin ehli birisinden bu hizmeti almak güzel oldu. Koronavirüs salgınından sonra kadınlar gününde hepimize bu jest iyi geldi" dedi. 


8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti
8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

Haber Yorumları (1)
ANONİM: yeriniz nerede, izmirin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Fahrettin Altun
Magazin Hande Soral Hülya Avşar Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Ali Şansalan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8 Mart'a özel jest: Kadın kuaförü, kadınların yaptırdığı saç kesimi ve bakımını hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:32:29. #1.16#
title