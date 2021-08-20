Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi

Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Menemen ilçesinde, kadın kuaförüne yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş yeri sahibi gözaltına alınırken, aramalarda satışa hazırlanmış vaziyette uyuşturucular ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, kadın kuaförüne yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş yeri sahibi gözaltına alınırken, aramalarda satışa hazırlanmış vaziyette uyuşturucular ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesindeki işlek cadde üzerinde bulunan kadın kuaföründe, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iş yeri sahibi Ş.T.'nin (43) ev ve iş yerine baskın yaptı. Yapılan aramalar sonucunda, satışa hazırlanmış şekilde esrarlar, 3 tablet olarak 42 adet lyrica tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Ş.T. isimli kadın gözaltına alındı. Ş.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı
Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı
Son dakika haberi | İstanbul'da polise akıl almaz tehdit ve hakaret
Son dakika haberi | İstanbul'da polise akıl almaz tehdit ve hakaret
Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
Hastane önüne bırakıp kaçtılar! 16 yaşındaki genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hamid Karzai Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Alişan Cimilli İbo Hande Yener Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Enner Valencia Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kadın kuaföründe uyuşturucu servisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:00:21. #1.16#

title