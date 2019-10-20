20.10.2019 14:35

Kadın kramponlar "kadına şiddete hayır " tişörtleriyle maça çıktı

Ataşehir'de futbol sezonu "kadına şiddete hayır maçı" ile başladı.

İSTANBUL - TFF. Kadın Futbol 1. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 20 Ekim itibari ile bugün başladı. Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın ilk hafta rakibi, geçen senenin şampiyonu Beşiktaş oldu. Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı maça "Kadına şiddete hayır" yazılı tişörtlerle maça çıktı.

Yenisahra Stadı'nda saat 12.30'da başlayan Ataşehir Belediyespor- Beşiktaş maçı, şampiyonluk hedefiyle lige başlayan iki güçlü takımın mücadelesi ile sahne aldı.Futbol maçı öncesi ve sonrasında ise "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" etkinlikleri düzenlendi.

"Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı tişörtler ve pankartla sahaya çıkan Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, toplumsal bir yaraya dikkat çekti. Yapılan müsabaka maçında iki takım oyuncuları, son dönemde artış gösteren ve kamuoyunda üzüntü yaratan kadına karşı şiddet vakalarının engellenebilmesi amacıyla farkındalık oluşturulmasına destek verdi

Oynanan maç ile ilgili konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Kadın Futbol Takımının Başkanı Abdullah Der " Bugün liglerimizin başlangıç günü bugün Beşiktaşspor kulübü ile karşılaşacağız. Tabi ilk maçın bizim sahamızda olması bize mutluluk veriyor. Bugün özellikle kadınlarımızın yeleklerini giyip kadına şiddete hayır demesinin bir anlamı var. Ülkemizde ciddi bir şekilde kadına yönelik şiddet artma durumunda. Bizimde bugün asıl dikkat çekme konumuz buydu. Bundan sonraki süreçte kulüp olarak kadına şiddete hayır diyoruz. Umarım bu şiddet bura da son bulur. Tabi biz Ataşehirspor kulübü olarak kurulduğundan beri Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'nin nezdinde biz buradayız. Bizi başkan olarak bu kulübe görevlendirdi başkan olarak. Geçen dönem şampiyon olduk bir önceki dönemde de yine şampiyon olmuştuk bundan sonraki hedeflerimizde yine şampiyon olmak. Türkiyemizde 12 takım var 1.ligde kadın olarak inşallah şampiyon olup Avrupa'da ülkemizi temsil ederiz" dedi.

Kaynak: İHA