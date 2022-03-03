Kadın korosu, kostümlerini diktikleri 5 ülkenin şarkılarıyla sahne alacak

BURSA (DHA) - BURSA'da müzik eğitimi almayan 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri kapsamında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Koro üyesi 100 kadın, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan şarkılar seslendirecek. Her ülkenin şarkısını kendi dilinde söyleyecek koro üyeleri, yine bu ülkelere özgü sahne kostümlerini de dikiminden süslemesine kadar kendileri hazırladı.

Dr. Aysel Gürel'in 2005'te kurduğu, yaşları 45 ile 75 arasında değişen ve hiç müzik eğitimi almamış kadınlardan oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin üye sayısı, 175'e ulaştı. Çoğu emekli olan koro üyeleri, her hafta bir araya gelerek konserlere hazırlanıyor. 7 ülke ve onlarca şehirde konser veren kadınlar, farklı dilde seslendirdikleri şarkılar ile hem aile bütçelerine destek oluyor hem de kendilerini müzik alanında gelişme imkanı buluyor. Koro, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçtiği Bursa'daki etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi organizasyonu ile 6 Mart'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Türk Dünyası'ndan Ezgiler Konseri'nde sahneye çıkacak.

Nurcan Kavcıoğlu ise "Profesyonel bir terzi değilim. Kendime ve akrabalarıma dikiş yapıyordum. Koronun kıyafetlerini dikmekten büyük bir zevk alıyorum" diye konuştu.