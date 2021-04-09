Kadın kooperatiflerinin sorunları çalıştaya taşındı
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Kadın kooperatiflerinin sorunları çalıştaya taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kadın kooperatiflerinin sorunları çalıştaya taşındı

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından çalıştay düzenlendi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından çalıştay düzenlendi.

Çalıştay kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın girişimci dernekleri temsilcileri sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek üzere ilgili kurum temsilcileri ile KUZKA Konferans Salonu'nda bir araya geldi. KUZKA tarafından düzenlenen çalıştaya üç ilden toplam 9 kadın kooperatifin yanı sıra Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AB Koordinasyon Proje Müdürlüğü temsilcileri ile Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği (DGRV) Türkiye Proje Koordinatörü İfakat Gürkan katıldı.

Kadın kooperatiflerinin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştaya çevrim içi katılan Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği (DGRV) de kooperatifleşmeye yönelik tecrübe paylaşımı sunumu gerçekleştirdi. Türkiye Temsilciliği Uzmanı Gürkan İltuş tarafından yapılan sunumda kooperatiflerin geliştirilmesi konusunda bilgiler aktarıldı. Sunum sonrasında 9 kadın kooperatifinin faaliyetleri sırasında yönetişim, pazarlama, markalaşma, iş birlikleri ağı ve finansman gibi konu başlıklarında yaşadıkları sorunlar ilgili kurum temsilcileriyle birlikte ele alındı. Katılımcıların ilgili konu başlıklarında sorunlarını dile getirdiği oturumda, ilgili kurum temsilcileriyle birlikte çözüm önerileri geliştirildi. Çalıştay kapsamında ilgili kurum temsilcileriyle bir araya gelen kadın kooperatifleri sorunlarını doğrudan iletme imkanı elde etmiş oldu.

Kadınların yoğun katılım sağladığı çalıştayda, bundan sonraki süreçte hem kurumlar arası iş birliği hem de kadın kooperatiflerinin sorunlarının çözümünde proaktif yaklaşım benimsenirken, bu kapsamda KUZKA öncülüğünde kurulan "Gücüm Emeğim Platformu" da aktif rol üstlenecek. Platformun temsilciliğini ve sözcülüğünü Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ülkü Kavalalı yapacak. - KASTAMONU

Kadın kooperatiflerinin sorunları çalıştaya taşındı
Kadın kooperatiflerinin sorunları çalıştaya taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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