Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için eğitim programı

07.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:18

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üretim kooperatiflerinin bileşenlerinin en büyüğünün kadınlar olduğunu söyledi.

Kadınların Türk toplumunda önemli yeri bulunduğunu belirten Ertürkmen, "Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar baktığımız zaman, bizi kucaklayan, saran, sarmalayandır. Türk milletinin yapısı, anaya ayrı bir önem verir. Üreticilik ve kooperatifçilikte en önemli bileşenimiz olan kadın, Türk toplumunda önemli bir noktadadır, bunu da başarabilecek güç ve iktidardadır." dedi.

Konuşmanın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şubesinden ziraat mühendisi Erkan Altınışık ve Ticaret İl Müdürülüğünden Gülbik Aydın ve Hatice Nazlı, çalışma grubu faaliyetleri, iş birliği protokolü kapsamında yapılacak eğitim, kadın kooperatiflerin çalışma alanları, kadın kooperatifleri ile yerel idarelerin iş birliği konularında sunum yaptı.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Bayram Ay, Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA