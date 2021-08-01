Kadın kooperatiflerine yönelik geliştirilen proje KUDAKA tarafından desteklendi
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Kadın kooperatiflerine yönelik geliştirilen proje KUDAKA tarafından desteklendi

Kadın kooperatiflerine yönelik geliştirilen proje KUDAKA tarafından desteklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) tarafından Erzurum Kadın Kooperatifi adına Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUDAKA) sunulan "Profesyonel Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Pazarlama" başlıklı eğitim projesi destek almaya hak kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) tarafından Erzurum Kadın Kooperatifi adına Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (KUDAKA) sunulan "Profesyonel Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Pazarlama" başlıklı eğitim projesi destek almaya hak kazandı.

KUDAKA'nın 2021 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Başvuruları kapsamında destek almaya hak kazanan proje ile Erzurum Kadın Kooperatifi çalışanlarının alacakları profesyonel sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama eğitimleri sayesinde dijitalleşmenin tüm endüstri dallarını dönüştürdüğü günümüzde, pazarlama özelinde yaşanan değişimlere ayak uydurması ve kooperatifin dijital pazarlama alanında yaşanan yıkıcı değişimde dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre var olan birçok olumlu etkisinden yararlanması hedefleniyor. Böylece satışını yaptıkları yöresel ürünlerin (bal, fasulye vd.) tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte daha etkili şekilde yaparak satış hacimlerini ve karlılıklarını arttırmaları bekleniyor.

Proje sorumlusu ETÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba bu proje ile Erzurum Kadın Kooperatifi yöresel ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve markalaşmaya yönelik iyileştirmelerle ürün değerlerinin artırılarak ticarete konu olmasının sağlanacağını ve eğitim alan ETÜSEM personeli sayesinde de ilde ve bölgede benzer ihtiyaca sahip işletmelere bu eğitimlere kolay ve düşük maliyetle ulaşma imkanı tanınacağını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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