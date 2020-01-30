Kadın kooperatiflerine destek

30.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:52

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadın kooperatiflerine gereken desteği sunduklarını belirterek, üretilen ürünlerin pazara çıkarılması noktasında kooperatiflere destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.



Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Adana genelinde gerçekleştirilen kooperatifçilik faaliyetleri Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm detaylarıyla görüşüldü.



Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.



Toplantıda, gerçekleştirilen sunum eşliğinde katılımcılara kadın kooperatifleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.



Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kadın kooperatifleri hem sosyal hem de ekonomik açıdan yerel kalkınmaya katkıda bulunan, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almasına imkan tanıyan ve sayıları günden güne artış gösteren önemli bir harekettir. Özellikle 2000'li yılların başında, bizzat kadın girişimciler tarafından başlatılan bu hareket, bugün itibariyle ülkemiz genelinde sayıları 192'ye ulaşan kadın kooperatifinin kurulmasına da zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığımızın 2013 yılından itibaren uygulamaya koyduğu, "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" başlıklı tek tip örnek ana sözleşmesi, kooperatif kuruluşunu kolaylaştırırken, kadınlarımızın ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi amacına da hizmet etmektedir. Öte yandan işlemlerin yerinden takibi ve kuruluş izinlerinin verilmesi maksadıyla da Ticaret İl Müdürlüklerimiz yetkilendirilmiştir." dedi.



Vali Demirtaş, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından kadın girişimcilere yol gösterildiğini, örnek kooperatifçilik uygulamalarının tanıtıldığını, girişimcilere eğitimler verildiğini ve çeşitli ulusal, uluslararası kurumlarla yürütülen projelerle kadın girişimcilere yönelik ortak çalışmalarda bulunulduğunu kaydetti.



Kentte kadın girişimcilerin kurduğu kooperatiflerin etkinliğinin artırılmasını önemsediklerini dile getiren Vali Demirtaş, bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğünün çalışma alanında 9 kadın kooperatifinin bulunduğunu belirterek, kadın girişimcilerin kurduğu bu kooperatiflerin, yöresel ürünler başta olmak üzere hediyelik eşya, süs eşyası, takı-toka gibi pek çok alanda üretim gerçekleştirdiğini ve Adana'nın her bölgesinden yaklaşık 5 bin kişinin çalışmaları büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirtti. Vali Demirtaş, "2017'den bugüne yaklaşık 3 bin kadın girişimcimize kooperatifçiliğin ne anlama geldiği, kadınlarımıza ne gibi yararlar sağlayacağına ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirdiğimizin bilinmesinde de yarar görüyorum. Yapılan bu eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri neticesinde, kooperatifçilik alanında daha bilinçli daha eğitimli bir girişimci kitlesi oluşturduğumuza da yürekten inanıyorum" dedi.



Markanın ve markalaşmanın önemine değinerek faaliyetlerini sürdüren kooperatiflerin markalaşması konusunda eğitimler gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Demirtaş, marka başvurularını yaparak marka tescillerinin yaptırıldığını, piyasa araştırması yaptırıldığını, hangi ürünlere ilginin daha fazla olabileceğinin tespit edildiğini ve kadınların o ürünleri üretmeleri konusunda çeşitli önerilerde bulunduklarını kaydetti.



Kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri hangi mecrada pazarlaması gerektiği konusunda da stratejik yol haritasını belirlediklerini ve web siteleri ile sosyal medya hesapları gibi kurumsal altyapılarının oluşturulması konusunda gereken desteği sunduklarını belirten Vali Demirtaş, tüm bu çalışmalarla birlikte üretilen ürünlerin pazara çıkarılması noktasında da kooperatiflere destek vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.



Teknoloji ve iletişim çağında pek çok iş ve işlemin, internet üzerinden gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Demirtaş, kadın girişimcilerin sanal alemde yürütülen ve günden güne ticaret hacmi artan bu mecra hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları maksadıyla, e-ticaret eğitimleri düzenlediklerini ve Adana'da faaliyet gösteren bir kadın kooperatifinin de bu e-ticaret sitelerinden birinde, sanal dükkan açtığını belirtti. Vali Demirtaş daha sonra şunları kaydetti:



"İster e-ticaret marifetiyle, ister yöresel lezzetlerimizin tanıtımı ve sunumuyla olsun; ister takı-toka üretiminin evde üretilip vitrine çıkışıyla, ister AVM'lerdeki mağazalar eliyle olsun; kadın kooperatiflerimizin yürüttüğü faaliyetleri ve çalışmaları sonuna kadar destekleyeceğiz. Kadın kooperatiflerimizin ortaya çıkardığı ürünlerin pazara taşınması ve kendilerine gelir olarak dönüşünün sağlanması hususunda Valilik olarak her daim yanlarında duracağız. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında üzerimize düşen tüm mükellefiyetleri yerine getirecek; kültür ve medeniyet genlerimizde var olan kooperatifçiliğin modern anlamda ihyası için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - ADANA

Kaynak: İHA