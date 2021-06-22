Kadın Kooperatiflerin faaliyetleri konuşuldu
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Kadın Kooperatiflerin faaliyetleri konuşuldu

Kadın Kooperatiflerin faaliyetleri konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında kadın kooperatifleri faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında kadın kooperatifleri faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Vali Cevdet Atay Başkanlığında, Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy ve kurum yetkililerinin katılımıyla, Düzce'deki kadın kooperatifleri faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda kadın kooperatiflerinin bu güne kadar yapmış oldukları çalışmalar ve bundan sonraki yapacakları çalışmalar değerlendirildi. - DÜZCE

Kadın Kooperatiflerin faaliyetleri konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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