Kadın Kooperatifleri ile İlgili Gelişmeler Valimiz Başkanlığında Değerlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılmalarını sağlamak amacıyla Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıya; İlçe Kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, Belediyenin ilgili birim müdürleri, ÇATOM ve ADEM yetkilileri ile STK'ların kadın yöneticileri katıldı.

Valiliğimizce yapılan girişimler ve destekler sonucu Batman'daki kadın kooperatifi sayısının 13'e çıkarıldığına dikkat çeken Vali Şahin, Batman'da üretilen başta çilek ve lavanta ile el sanatları gibi yöresel ürünlerin çeşitliliğinin arttırılmasını isterken, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin pazara sunulması için çalışmaların ciddiyetle sürdürülmesi talimatını verdi.

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