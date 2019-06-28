Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği, Türkiye'nin en ilk ve tek kadın kooperatifleri buluşması Kadın Kooperatifleri Festivali'nde, kadınlar oya işlemelerinden çantalara ve yöresel tatlara, kadınlar en emeği, göz nuru ürünlerini sergileyip satışını gerçekleştiriyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'de kadınların kurduğu, kadınların yönettiği üretim, girişimcilik ve işletme kooperatiflerini buluşturduğu Kadın Kooperatifleri Festivali, devam ediyor. Festival için Türkiye'nin dört bir yanından gelen kooperatifler, Muratpaşa Kent Meydanı'nda stantlarını açtı. Açılan stantlarda Eskişehir'in çiğ böreğinden Şanlıurfa'nın içli köftesine, Bursa'nın ipek tasarımlarına, Anadolu'nun geleneksel el sanatları ürünleriyle karşılaşmak mümkün. Akşam saatlerinde açılan stantlara Antalyalılar yoğun ilgi gösterirken turistler de festivalin ziyaretçileri arasında yer alıyor.

Kadın Kooperatifleri Festivali'nin sahnesi ise her akşam farklı bir konsere ev sahipliği yapıyor. Festivalin ikinci gününde Yasemin Göksu, unutulmaz Yeşilçam şarkılarıyla sahne aldı. Göksu'nun seslendiği unutulmaz şarkılara Muratpaşa Kent Meydanı'nın dolduran kent sakinleri de hep bir ağızdan eşlik etti. Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlendiği Kadın Kooperatifleri Festivali, Pazar günü sona erecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA