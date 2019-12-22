Kadın Kooperatifleri festivalde buluştu

22.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:53

Çukurova Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi'nin ev sahipliğinde Kadın Kooperatifleri Festivali yapıldı.



Çukurova Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi'nin ev sahipliğindeki Kadın Kooperatifleri Festivali gerçekleştirildi. Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda yapılan festivale kadın kooperatifleri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Kadın el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkardığı festivalin açılışında konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Kadınlar başımızın tacıdır. Her konuda sizlerin emrindeyiz. Sizler için ne yapsak azdır. Belediye olarak kadınlarımıza yönelik Türkiye'ye örnek olan birçok projeyi hayata geçirdik. 8'inci kreşi Huzurevleri Mahallesi'ne açmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'de en çok kreşe sahip belediyeyiz. Çalışan kadınlarımızın en büyük sorunu çocuklarını güven içinde bırakabilecekleri bir yer bulmaktır. Biz semt kreşleriyle kadın istihdamının önündeki en büyük engeli kaldırdık. Kreşlerimiz büyük ilgi görüyor. Kreşlerde kalacak çocukları noter huzurunda belirledik. Çünkü yoğun bir talep var. Bundan sonra nerede ihtiyaç varsa yeni kreşler açmaya devam edeceğiz" dedi.



Başkan Soner Çetin, semt kreşlerinin yanı sıra Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri açtıklarını, Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde 27 dalda meslek kursları verdiğini anlattı ve kadınların ürünlerini değerlendirmesi için 3 kadın ürünleri pazarı açtıklarını söyledi.



Yüzüncüyıl Mahallesi'nde çok modern bir kapalı semt pazarı yapıldığını açıklayan Başkan Soner Çetin, "Bu semt pazarının altında kapalı otopark olacak. Adana'nın en güzel semt pazarı olacağına inanıyorum. 5 ayda tamamlanacak. Eğer kadınlar talep ederse bir kadın ürünleri pazarı da orada açarız" diye konuştu.



Başkan Soner Çetin, yerel seçimler öncesi kadın kooperatif kurulması yönünde vaatte bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Biz sözde değil özde kadın dostu belediye olduğumuz için hemen seçim sonrası çalışmaya başladık ve Çukurova Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi kuruldu. Kadın kooperatifi benim çok önem verdiğim bir konu. Arkadaşlarımızın çalışmaları kısa sürede sonuçlandı ve kooperatifimiz faaliyete başladı. İleride kapsamı daha da genişleyecek. Ayrıca biz tüm kadın kooperatiflerine elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu festivali de gelecek yıllarda geleneksel hale getireceğiz."



Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından festivale katılan tüm kadın kooperatiflerinin stantlarını ziyaret etti ve stantlardaki görevlilerle sohbet ederek, kolaylıklar diledi. - ADANA

Kaynak: İHA