Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi buluşması gerçekleştirildi
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Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi buluşması gerçekleştirildi

21.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:42
Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi buluşması gerçekleştirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen 3. Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi Buluşmasına katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen 3. Kadın Kooperatifleri Ege Bölgesi Buluşmasına katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya ayrıca İzmir, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya, Muğla, Uşak Valileri ve Milletvekilleri, Ege Kadın Kooperatif Dernek Başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı birinci 100 günlük icraat programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, kadın kooperatif çalışma gruplarının bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler, başarı hikayeleri ve kadın kooperatiflerinin sorunları dile getirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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