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Mersin, Güncel

Kadın kooperatifi üyelerinin yetiştirdiği 500 bin çiçek toprakla buluşuyor

Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (MERSİNDEN KOOP) bünyesinde çalışmalar yürüten kadınların yetiştirdiği 500 bin mevsimlik çiçek, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin park ve bahçeleri, refüjleri ile dikey bahçelerine dikilmeye başlandı.

22.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:42
Kadın kooperatifi üyelerinin yetiştirdiği 500 bin çiçek toprakla buluşuyor

Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (MERSİNDEN KOOP) bünyesinde çalışmalar yürüten kadınların yetiştirdiği 500 bin mevsimlik çiçek, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin park ve bahçeleri, refüjleri ile dikey bahçelerine dikilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MERSİNDEN KOOP'un 'Kadın Üreticilerin Plastik Örtülü Seralarda Çiçek Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi' kapsamındaki çalışmaları meyvelerini verdi. Kooperatifin yetiştirdiği çiçekler, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin park ve bahçeleri, refüjleri ile dikey bahçelerine dikilmeye başlandı. Yaz sezonu için başlatılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 500 bin çiçeği kentin pek çok farklı noktasıyla buluşturuyor.

Kadınlar keyifle çalışıyor

MERSİNDEN KOOP bünyesinde tohumdan başlayarak çiçek yetiştirmeye devam eden kadınlar, keyifli çalışma ortamları ile de dikkat çekiyor. Fideleri ve tohumları toprakla buluşturan kooperatif bünyesindeki kadınlar, bir taraftan türkülerini söylerken, diğer yandan dikimlerini gerçekleştiriyor.

Kadınlar tarafından ilk etapta kadife çiçeği, vapur dumanı, balık ağzı ve petunya gibi çiçek tohumları fide haline getirilip, fidelerin daha sağlıklı ve rahat büyüyebilmeleri için yapılan ve şaşırtma adı verilen yöntem ile çiçekler bulundukları yerden farklı bir toprağa alınmışlardı. Bakımları ve gübreleme işlemleri titizlikle yapılan fidelerin çiçek açması sağlandı ve artık Mersin'in sokakları, caddeleri bu çiçekler ile renkleniyor. Yaklaşık 2 ay gibi bir sürede ilk fideleri çiçek açtıran kadınlar, çiçek yetiştirme çalışmalarına devam ediyor. Yeni fidelerden olan gazanya, zinya ve ateş çiçeği gibi çeşitlerin şaşırtmaları yapılıyor.

Ayrıca, tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan korona virüs tehlikesinden dolayı kadınlar esnek zamanlı bir sistem ile çalışmalarını sürdürürken, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına son derece dikkat ediyor. Bir dolu, bir boş şeklinde çalışan kadınların, her türlü önleme uyarak çalışmalarına olanak sağlanıyor.

"Korona virüs ile mücadele bittiğinde, Mersin halkı çiçekli bir kent görecek"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Kadınlarımız burada yazlık mevsimlik çiçek olarak kadife çiçeği, zinya, vapur dumanı, ateş çiçeği, gazanya dediğimiz mevsimlik çiçeklerin üretimini yapıyorlar. Bir kısmını tohumdan, bir kısmını da fide olarak getirip burada şaşırtmalarını yapıp, ilaçlamalarını, gübrelemelerini, bakımlarını yapıyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız, kadın kooperatiflerini, kadınları desteklemek ve kooperatifçiliği teşvik etmek. Başkanımız da zaten kooperatifçiliği ve kadın girişimciliğini son derece önemsiyor. Mersin Kadın Kooperatifinden mevsimlik çiçeklerimizi, yazlık bitkilerimizi temin etmeye başladık. Biz de bu mevsimlik çiçeklerin kentin farklı noktalarında refüjlerde, göbeklerde dikimlerini yapıyoruz. Şu an korona virüs ile ilgili mücadele nedeniyle herkes evinde. Bu mücadele sağlıklı bir şekilde bittikten sonra Mersin halkı dışarı çıktığında çiçekli bir kent görecek. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada kadın var, emek var, kooperatifçilik var ve kent estetiği var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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