Kadın kooperatifi, 23 mahallede yöresel ürünlerle ailelerin bütçesine katkı sağlıyor

ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler, kurulan kooperatif aracılığıyla satılarak ailelerin bütçesine katkı sağlanıyor.

İlçede bir yıl önce kurulan Çatalpınar Kadın Kooperatifi, eşi vefat eden veya yurt dışına giden, çocuklarını üniversitede okutan kadınlara destek olmayı amaçlıyor.

Kooperatife üye 7 kadın, yöreye özgü meyve ve sebzelerden turşu, reçel ve pekmez, büyükbaş hayvanlarından elde ettikleri sütle çeşitli ürünler ile erişte ve yufka yapıyor.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve ilçedeki Yerel Kalkınma Derneğinin de destek sağladığı kooperatif, belediye binası yanındaki yöresel ürünler üretim ve satış noktasında hizmet veriyor.

İlçedeki 23 mahallede kadınların evlerinde yaptıkları gıda ürünlerini alarak satışını gerçekleştiren kooperatif, yöresel ürünlerini pazarlama imkanı bulamayan kadınlara yardımcı oluyor.

Çatalpınar Kadın Kooperatifi Başkanı Öznur Şenel, AA muhabirine, eşi vefat eden veya yurt dışına giden, çocuklarını üniversitede okutan kadınlara katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bir çocuk annesi Şenel, "Burada yöresel olarak kadınların el işleri, turşularımız, pekmezler, salçalar, kadayıf gibi çeşitleri satıyoruz. Yöredeki kadınlardan daha çok süt ürünleri, manda yoğurdu, peyniri, tereyağını toplayıp burada kooperatifimizde satışlarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Çocuklarıma sağladığı imkanlardan dolayı çok mutluyuz"

İki çocuk annesi Arzu Dikyol ise ihtiyaç sahibi kadınların evdeki ürünlerini ziyan etmeden halka sunabildiği aktardı.

Mandadan yoğurt başta olmak üzere süt ürünleri ürettiğini anlatan Dikyol, "Özellikle gurbetteki vatandaşlarımızın buranın lezzetlerinden yararlanmasını amaçlıyoruz ayrıca aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Bunun bana yaşattığı özgürlük, çocuklarıma sağladığı imkanlardan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Dikyol, daha önce ürünleri için müşteri potansiyelinin düşük olduğuna işaret ederek, "İnsanlara ulaştıramıyordum. Hem ürünlerim ziyan oluyordu hem de müşteri ürünlerin kalitesinin farkında değildi. Kooperatif kurulduğundan beri müşterilere yetişemiyoruz. 'Yok satıyoruz.' diyebiliriz." diye konuştu.

Çevresindeki insanlara da artık katkısı olmaya başladığını vurgulayan Dikyol, yetişemediklerinde temizliğine güvendiklerinden ürünler istediklerini, bu sayede onlara da gelir kapısı olduğunu belirtti.

Dikyol, tüm kadınlara çalışmalarını önererek, "Allah sağlık sıhhat verdiği sürece üreten bayanlarız. Hepimiz toprakla hayvanla uğraşan bayanlarız. Eşlerimize, çocuklarımızın geleceğine katkı olsun. Evde boş durmasınlar. En azından oya yapar, hayvanı vardır süt, yoğurt yapar, toprağı vardır eker, diker ve sebze yapar." ifadesini kullandı.

"Kadınlara destek olmak için 11 yöresel satış noktası hazırladık"

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe de Vali Tuncay Sonel'in öncülüğünde bazı ilçelerde kadın kooperatifleri kurulduğunu söyledi.

Kadınların, kooperatifle yöreye ait ürünleri satışa sunarak, ev ekonomilerine katkıda bulunduğunu dikkati çeken Türe, belediye olarak kadınlara destek için 11 yöresel satış noktası hazırladıklarını aktardı.

Türe, ilçede üretim yapmak isteyen tüm kadınları buraya beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dükkanlarımız bedava, kira yok. Elektrikleri de bizden. Burada yöresel ürünleri satacaklar. Herkes dükkan açacak diye bir kaide de yok. Kadın kooperatifimizin öncülüğünde getirmiş oldukları ürünler satıldığı zaman da hem onlara katkı olacak hem burada kooperatife bir şeyler kazandırmış olacağız."