Kadın konukevlerinde İş Kulübü Eğitimleri ile Kadınlar, kendi ayakları üzerinde duruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın konukevlerinde İş Kulübü Eğitimleri ile Kadınlar, kendi ayakları üzerinde duruyor

Kadın konukevlerinde İş Kulübü Eğitimleri ile Kadınlar, kendi ayakları üzerinde duruyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlar başta olmak üzere gençlerin ve engellilerin iş hayatına katılmalarını sağlamak için İŞKUR işbirliği ile yürütülen İş Kulübü eğitimleri, kadın konukevlerinde de sürüyor.

Bakanlık, kadın konukevlerinde hizmet alan kadınları, ekonomik hayata katılımları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları, toplumsal ve ekonomik alanda güçlenmeleri, daha nitelikli işlerde yer almaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için desteklemeye devam ediyor.

İŞKUR işbirliğinde 81 ilde Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinde hizmet alan mağdur kadınlara yönelik başlatılan iş kulübü eğitimleri, çevrim içi ortamda veriliyor. Eğitimlerde kadınların mesleki becerilerini geliştirerek ekonomik olarak yeniden kendi ayakları üzerinde durabilmeleri hedefleniyor.

2021 yılı Mayıs ayı itibariyle kadın konukevlerinden hizmet alan 860 kadın İş Kulübü Eğitimlerine katıldı. Ayrıca, Bakanlığa bağlı kadın konuk evlerinden hizmet alan kadınlara eğitim vermek üzere kuruluşlarda görevli yönetici ve meslek elemanlarına "Finansal Okuryazarlık" ve "Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği" başlıkları altında eğitici eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın konukevlerinde İş Kulübü Eğitimleri ile Kadınlar, kendi ayakları üzerinde duruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:31:13. #1.15#

title