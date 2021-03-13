Kadın Konukevlerinde hizmet alan kadınlardan çalışanlara, duygulandıran mektuplar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kadın konukevlerinde hizmet alan kadınların yazdığı anlamlı ve duygu dolu mektuplar, konukevi çalışanlarına motivasyon kaynağı oluyor.

Kadın konukevleri, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunmaları, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması için hizmet sunarken; konukevlerinde kalan kadınlar, bu hizmetlerden duydukları memnuniyeti mektuplara döküyor. Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı kadın konukevi sakinlerinden gelen mektuplardan bazıları şöyle:

"Burası, yaralı kanatları iyileştiren sıcak aile yuvası"

"Burası kurum değil; yaralı kanatları iyileştiren sıcak aile yuvası. Bana da kucak açtınız. Bütün personellerinize hakkımı nasıl öderim bilmiyorum. Bu kurum bana, benim gibi yaralı kanatları sevgiyle iyileştirmeyi öğretti. Güzel şeyler hiç bitmesin, tıpkı sizin sevginiz gibi. Sizin sevginiz oldukça hiçbir kadın, genç kız ve çocuk mutsuz olmaz. İşte biz buna sevginin gücü diyoruz. İyi ki varsınız. Bütün personellerinize teşekkür ederim."

"Evimden görmediğim sıcaklığı buradaki çalışan arkadaşlardan gördüm"

"Çocuklarımla birlikte devlete sığındım. Önce korkularım ve endişelerin vardı. Tabi ki personel arkadaşları, çalışanları tanıyana kadar Bana gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılığınız karşısında 'iyi ki geldim' diyebildim. Zor zamanlarımda kimseden görmediğim sıcaklığı buradaki çalışan arkadaşlardan gördüm. İyi kalpli insanlar oldukça, aşılmayacak zorluk, engel yoktur. Burayı kendi evim olarak hissetmemi sağlayan çalışan arkadaşlara, devletimize minnettarım."

"Personellerin düşünceli davranışları sayesinde korku ve endişem yok oldu"

"Kuruma, bin bir korku ve endişe ile gelmiştim. Ancak, personellerin düşünceli davranışları ve çalışmaları, bu hislerimi yok edip, yerini güvene bıraktı. Burada çalışan insanların hepsi, şiddet mağduru ya da diğer sebeplerle burada kalan kadınlara destek oldu. İyi niyetlerinden dolayı tüm personele teşekkür ederim."

"Burada, kendi evimdeymişim gibi rahat ettim"

"Burada, kendi evimdeymişim gibi rahat ettim. Kendi ailemden görmediğim ilgi alakayı sizlerden gördüm. Çalışan herkes hem bana hem çocuklarıma çok iyi davrandı. Tereddüt ve korku ile geldiğim burayı çok sevdim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu dünyada yalnız olmadığımı, değerli olduğumu hissettim. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız."

146 kadın konukevinde 3 bin 508 kapasite ile hizmet veriliyor

Kadın konukevlerinde; şiddet mağduru kadın ve beraberindeki çocuklara barınma, psiko-sosyal destek, hukuki destek, tıbbi destek, harçlık desteği, mesleki destek, eğitim desteği, çocukları için ücretsiz kreş/çocuk kulübüne yönlendirme, rehberlik ve yönlendirme gibi alanlarda hizmet sunuluyor. Bakanlığa bağlı 111 kadın konukevinde 2 bin 743, yerel yönetimlere bağlı 32 kadın konukevinde 703, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 2 kadın konukevinde 42 ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı 1 kadın konukevinde 20 kapasite olmak üzere toplam 146 kadın konukevinde 3 bin 508 kapasite ile hizmet veriliyor.

642 kadın, meslek edindirme kurslarına yönlendirildi; 273 kadın, işe yerleştirildi

2020 yılında çeşitli nedenlerle gelen 33 bin 467 kadın ve beraberlerindeki 19 bin 668 çocuk olmak üzere toplam 53 bin 135 kişi Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet aldı. Yine, 2020 yılında 12 bin 401 kişiye tıbbi yardım, 6 bin 785 kişiye sosyal yardım ve harçlık, 1.978 kişiye hukuki destek, 642 kadına meslek edindirme kurslarına yönlendirme, 273 kadına işe yerleşme, anneleriyle birlikte hizmet alan 4 bin 442 çocuk için ücretsiz kreş ve çocuk kulübü desteği sağlandı. Ayrıca, farklı ihtiyaç gruplarına bir arada hizmet sunan kadın konukevlerinde daha etkin ve verimli hizmet vermek amacıyla ihtisaslaşma çalışmaları da devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı