Kadın komutanlardan depremzedelere yardım Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Saray ilçesindeki mahalleleri ziyaret etti.

Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Saray ilçesindeki mahalleleri ziyaret etti.

Koçbaşı, Turan, Örenburç, Karahisar ve Keçikayası mahallelerinde kurulan çadırları ziyaret eden kadın astsubaylar, depremzedelerle sohbet ederek, Kaymakamlıkça hazırlanan yardım kolilerini ailelere dağıttı.

Kadın astsubaylarla fotoğraf çektiren çocuklar, asker selamı verdi.

Kaynak: AA