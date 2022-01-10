Kadın komutanlar, öğrencilere dergi ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Haberler
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Kadın komutanlar, öğrencilere dergi ve kırtasiye malzemesi hediye etti

AA - Haberler | Güncel

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere dergi ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere dergi ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ile Adilcevaz Jandarma Komutanlığı personeli, Adilcevaz'ın Gümüşdöven Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Çocuklarla oyun oynayan kadın komutanlar, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ile kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kadın komutanlar, öğrencilere dergi ve kırtasiye malzemesi hediye etti

Kadın komutanlar, öğrencilere dergi ve kırtasiye malzemesi hediye etti

Kadın komutanlar, öğrencilere dergi ve kırtasiye malzemesi hediye etti

AA - Son Dakika Haberleri

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