Kadın komutanlar, öğrencilere dergi ve kırtasiye malzemesi hediye etti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere dergi ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ile Adilcevaz Jandarma Komutanlığı personeli, Adilcevaz'ın Gümüşdöven Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Çocuklarla oyun oynayan kadın komutanlar, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ile kırtasiye malzemesi dağıttı.