Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti - Haberler
Yunanistan

Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti

Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı'nda bulunan 'tampon' bölgede, bir yandan Yunanistan askerlerinin mültecilere, uyguladığı insanlık dışı muameleler, biber gazı, ses bombaları, plastik ve gerçek mermi saldırı devam ederken, bir yandan da...

08.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:51
Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti

Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti

EDİRNE - Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı'nda bulunan 'tampon' bölgede, bir yandan Yunanistan askerlerinin mültecilere, uyguladığı insanlık dışı muameleler, biber gazı, ses bombaları, plastik ve gerçek mermi saldırı devam ederken, bir yandan da Türk askerleri, polisleri, jandarması ve tüm görevli personeller, dünyaya 'insanlık' dersi vermeye devam ediyor.

Tampon, bölgede kalan mültecilerin güvenliğini, temel ihtiyaçlarını, sağlık kontrollerini ve ihtiyaçları olan her şeyi insanüstü ve tamamen gönüllük esası ile dile getiren Türk personelleri, başta zulüm uygulayan batı ülkelerine ve tüm dünyaya, 'insanlık' mesajı vermeye devam ediyor.

Tampon bölgede yemek kuyruğunda annesi ile bekleyen ve ağlamaya başlayan 3 yaşındaki mülteci çocuğu, anne şevkatiyle elinden tutarak, gezdiren şanlı Türk jandarması mensubu kadın komutan gönülleri fethetti.

Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haberler
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar James Jeffrey Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Sadi Konuk Berkay Şahin Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Falcao Burak Yılmaz İsmail Kartal Arda Kardeşler Fatih Karagümrük
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:26:50. #1.14#