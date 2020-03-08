Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı'nda bulunan 'tampon' bölgede, bir yandan Yunanistan askerlerinin mültecilere, uyguladığı insanlık dışı muameleler, biber gazı, ses bombaları, plastik ve gerçek mermi saldırı devam ederken, bir yandan da...

Kadın komutanın şefkati gönülleri fethetti

EDİRNE - Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı'nda bulunan 'tampon' bölgede, bir yandan Yunanistan askerlerinin mültecilere, uyguladığı insanlık dışı muameleler, biber gazı, ses bombaları, plastik ve gerçek mermi saldırı devam ederken, bir yandan da Türk askerleri, polisleri, jandarması ve tüm görevli personeller, dünyaya 'insanlık' dersi vermeye devam ediyor.

Tampon, bölgede kalan mültecilerin güvenliğini, temel ihtiyaçlarını, sağlık kontrollerini ve ihtiyaçları olan her şeyi insanüstü ve tamamen gönüllük esası ile dile getiren Türk personelleri, başta zulüm uygulayan batı ülkelerine ve tüm dünyaya, 'insanlık' mesajı vermeye devam ediyor.

Tampon bölgede yemek kuyruğunda annesi ile bekleyen ve ağlamaya başlayan 3 yaşındaki mülteci çocuğu, anne şevkatiyle elinden tutarak, gezdiren şanlı Türk jandarması mensubu kadın komutan gönülleri fethetti.

Kaynak: İHA