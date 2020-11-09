Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti
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Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti

09.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:04

Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti Bursa İnegöl'de düğün merasiminin ardından pandemi kurallarına dikkat edilerek, kadın elbisesi giydirilen damat, sağlık çalışanlarına ikramlarda bulundu.

Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti

BURSA - Bursa İnegöl'de düğün merasiminin ardından pandemi kurallarına dikkat edilerek, kadın elbisesi giydirilen damat, sağlık çalışanlarına ikramlarda bulundu.

İnegöl'de dünya evine giren Sedat Güzel'in arkadaşları, pandemi nedeni ile damada düğün eziyeti yapamadıkları için farklı bir yol izlediler. Damada kadın kıyafetleri giydiren Sedat Güzel'in arkadaşları, düğünün hemen ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne soluğu aldıklar. Burada bir müddet sağlık çalışanları ve vatandaşlar arasında kadın kıyafetleri ile yürüyen damat Sedat Güzel, daha sonra sağlık çalışanlarına ikramlarda bulundu. Vatandaşların kahkahaları eşliğinde ikramlarda bulunan Güzel, ikramın ardından hastaneden ayrıldı.

Pandemi nedeni ile eziyet olarak farklı bir yola başvurduklarını belirten damadın sağdıcı Mücahit Ungan, şu ifadeleri kullandı: "Bugün arkadaşımızın düğün cemiyeti vardı. Kıymetli sağlıkçılarımızı düşünerek kendilerine baklava ikram etmek istedik. Kendilerine sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz"

Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti
Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti
Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti
Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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