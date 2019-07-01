Kadın kıyafeti giyinip hırsızlık yapmaya kalkıştı - İSTANBUL

Maltepe'de kadın kıyafetleri giyinip hırsızlık yapmak için bir iş yerinin deposuna girmeye çalışan zanlı gece kartalları ekipleri tarafından kovalamaca sonrası yakalandı.

Altayçeşmesi Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde bir iş yerinin deposuna, kadın kıyafetiyle girmeye çalışan zanlıyı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Gece kartalları olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, belirtilen sokak üzerinde yaptıkları incelemelerde eşkaline uyan elinde çantası, üzerinde kadın kıyafeti olan bir şahsın kendilerini fark etmesi sonucu kaçtığını gördü.

Kovalamaca sırasında şüpheli şahıs, çantasını ve üzerindeki kıyafetleri de çıkartıp kaçmaya başladı.

Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen şahıs bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan sorgusunda isminin Gani G. (50) olduğu ve ekiplerin yaptıkları araştırmalarda ve güvenlik kameraları kayıtlarının yapılan incelemelerinde hırsızlık teşebbüsünü kadın elbisesi giyinen 3 arkadaşıyla birlikte yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin, mahkemeye sevk edilen zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı

Kaynak: AA