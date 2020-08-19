Kadın kılığındaki soyguncuların vurduğu kuyumcu: Ben yaralı halde kıvranırken, altınları topladılar
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Kadın kılığındaki soyguncuların vurduğu kuyumcu: Ben yaralı halde kıvranırken, altınları topladılar

ADANA'da kadın kılığında müşteri gibi gelen 2 soyguncu tarafından tabancayla vurularak yaralanan kuyumcu Osman Bolhocalıoğlu (49), "İçeri girip, silahı çekmeleri saniyelikti.

Kadın kılığındaki soyguncuların vurduğu kuyumcu: Ben yaralı halde kıvranırken, altınları topladılar
19.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:29

ADANA'da kadın kılığında müşteri gibi gelen 2 soyguncu tarafından tabancayla vurularak yaralanan kuyumcu Osman Bolhocalıoğlu (49), "İçeri girip, silahı çekmeleri saniyelikti. Vurulduktan sonra bilincim hep açıktı, yere yatmıştım, kıvranıyordum. Onlar altınları topluyordu" dedi. 

Soygun, 11 Ağustos günü, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında yaşandı. Kadın kılığında müşteri gibi kuyumcuya gelen 2 şüpheli, iş yeri sahibi Osman Bolhocalıoğlu'nu tabancayla vurarak, yaraladı. Ardından da yanlarında getirdikleri çantaya altınları doldurup, dükkanın kilitli olan kapısının camını kırıp, kaçtı. Yaralı Bolhocalıoğlu ihbar üzerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.  

150 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİAsayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu dükkanı ile bölgedeki 150'ye yakın güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına aldı. Soygun saatinde, kuyumcunun bulunduğu caddede bulunan şüphelileri araştırdı. Görüntülerden Hakan Ünver (21) ve F.B. (18) oldukları saptanan ikilinin, çevrede kimsenin olmadığı anda soygunu gerçekleştiren şüphelileri telefonla aradıkları belirlendi. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerin ise Samet Uçak ve Abdullah K. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin olay günü, kuyumcuya yakın metruk binada bekleyip hazırlık yaptıkları, gözcülerin kendilerini telefonla aramasının ardından soygunu gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Soygun sırasında ise şüphelilerin bir miktar altının yanı sıra kasada çorap içinde bulunan metal paraları altın lira zannederek aldıkları ortaya çıktı.YERLERİ TESPİT EDİLDİŞüphelilerin, F.B.'nin ailesine ait Kiremithane Mahallesi'ndeki evde buluştukları, daha sonra da Samet Uçak'ın babası H.U. (44) ve annesi S.U.'nun (42) Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi'nde kiraladıkları eve gittikleri belirlendi. Samet Uçak'ın kuzeni A.G.'nin (17) de yardım ettiği soyguncuların, bir miktar altını bozdurdukları saptandı.YAKALANDILARBelirlenen adreslere Özel Harekat Polisi'nin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerden Samet Uçak, gözcüler Hakan Ünver ve F.B. ile soyguna yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve taksici H.K. (26) yakalanarak, gözaltına alındı.200 BİN TL'LİK ALTINI TOPRAĞA GÖMMÜŞLERPolis, operasyon yapılan evin bahçesinde gömülü halde yaklaşık 200 bin TL değerinde 400 gram ağırlığında 30 bilezik, 1 altın kolye başlığı bulundu. Kuyumcu Osman Bolhocalıoğlu'na ait tabancanın da ele geçirildiği aramalarda, 300 TL'si madeni olmak üzere 3 bin 470 TL bulundu.'YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRDİK'Şüphelilerden Samet Uçak'ın ifadesinde, "Yakalanmamak için kadın kılığına girdik. Yüzümüzü gizlemek için de pazardan maske aldık. Ara sokaklara yakın ve kaçmanın kolay olduğu için bu kuyumcuyu seçtik" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede şüphelilerden Samet Uçak ve Hakan Ünver tutuklandı, gözcülük yaptığı iddia edilen F.B., şüphelilerin kaçmasına ve saklanmalarına yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerden  Abdullah K. ise aranıyor.'YARALI HALDE KIVRANIRKEN, ALTINLARI TOPLADILAR'

Soyguncuların tabancayla vurarak yaraladığı Osman Bolhocalıoğlu, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Kuyumcu Bolhocalıoğlu, "Bilincim hep açıktı, yere yatmıştım, kıvranıyordum. Onlar altınları topluyordu, kapıyı zorladılar, açılmayınca tekmelediler. Sonra silahla kapıya ateş etmeye başladılar. Bir ara soygunculardan biri bana dönüp, 'Aç kapıyı sıkarım' diye bağırdı. Sonrasını hatırlayamıyorum. İçeri girer girmez ilk göğüsüme sıkıldı. Akciğerime ve karaciğerim parçalanıyor. Öldürmeye sıkmasalar neden göğüsüme sıksınlar. Niyetleri öldürmekti. Emniyete, valiliğe, Kuyumcular Odası'na teşekkür ediyorum. Kolluk kuvvetleri ellerinden geleni yaptı. Şehir Hastanesi'ndeki doktorlar hemşireler de bizimle baştan bu yana ilgilendi. Yakalanmaları da bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah en ağır cezayı alırlar. Cezalarını da çekerler" dedi.


Kaynak: DHA

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