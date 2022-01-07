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Kadın kılığına girip komşusunu darbeden şüpheli serbest bırakıldı

Kadın kılığına girip komşusunu darbeden şüpheli serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de kadın kılığına girerek aynı binada oturduğu komşusunu çekiçle darbedip, gasbetmeye çalışan şüpheli Vefa E. (34) çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de kadın kılığına girerek aynı binada oturduğu komşusunu çekiçle darbedip, gasbetmeye çalışan şüpheli Vefa E. (34) çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, 3 Ocak'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarını aldı. Ekipler, yapılan inceleme sonucunda Naciye O.'nun (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darbedildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti. Çalışmaların devamında şüphelinin Vefa E. olduğu ve evde bulunan 40 bin lirayı gasbetmeye çalıştığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Vefa E. işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede ifade veren Vefa E, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti.


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