Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı
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Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı / Ebru Orhan - Haberler | Güncel

- Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı Polonya'da peruk, mini etek ve topuklu ayakkabı ile kadın kılığına giren kimliği belirsiz şahıs, çaldığı araba ile kayıplara karıştı.

- Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı

VARŞOVA - Polonya'da peruk, mini etek ve topuklu ayakkabı ile kadın kılığına giren kimliği belirsiz şahıs, çaldığı araba ile kayıplara karıştı.

Polonya'nın güneybatısındaki Janowice Wielkie kasabasında alışılmışın dışında bir hırsızlık vakası meydana geldi. Geçtiğimiz pazar günü arabasını park ettiği yerde bulamayan araç sahibi, polise haber verdi. Polis ekipleri, ihbarın ardından aracın park halinde olduğu yerde bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtları inceledi. Görüntülerde, arabayı mini etekli bir kadının çaldığı görülürken, görüntüleri daha yakından inceleyen polisler söz konusu kişinin tanınmamak için kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu tespit etti.

Kafasına peruk takan, mini etek ve topuklu ayakkabı giyen hırsız, kapısını sorunsuz şekilde açtığı otomobil ile uzaklaştığı görüldü.

Polis, kılık değiştirmesine rağmen hırsızın kimliğini tespit ederek, 27 yaşındaki hırsızı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılmayı bekleyen şahsın 5 yıl hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı
Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı
Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı
Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ebru Orhan

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Kadın kılığına girip araba çalan hırsız kayıplara karıştı - Haberler
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