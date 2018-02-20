Kadın Kaymakamdan Yol Denetimi

Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, İl-İlçe Jandarma Komutanlıkları ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyet noktasında ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kaymakam Hilal Küsmez Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay'dan uygulama hakkında bilgi aldı, kontrol amaçlı durdurulan vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek 'iyi yolculuklar' diledi. Samsun İl Jandarma Komutanlığından uygulamaya takviye olarak gelen ekipler ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Günaydın, kontrollerin emniyet ve asayişin teminine sağladığı katkının önemli olduğuna, bu tip uygulamalarla art niyetli kişilerin suç işlemesinin önüne geçildiğine dikkat çekti.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amiri İbrahim Özden de faaliyette hazır bulundu. - SAMSUN