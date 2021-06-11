Kadın kaymakam, biçerdöver direksiyonuna geçerek buğday hasadı yaptı

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Kaymakam Uçar, ziyaret sırasında biçerdöver direksiyonuna geçerek hasat da yaptı.

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, ilçede buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Kaymakam Uçar, kendisine eşlik eden İlçe Tarım Müdürü Ahmet Seydi Pınar ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ile birlikte bölgedeki hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında biçerdöver direksiyonuna da geçen kadın Kaymakam Büşra Uçar, hasat da yaptı.

"Buğday Anadolu'nun en önemli tüketim ürünü"

Oğuzeli'nin bereketli topraklarının olduğunun altını çizen Kaymakam Uçar, "İnşallah çiftçilerimiz hasat dönemini en verimli şekilde geçirir ve sofralarımıza tarlalardan bereket yağdırırlar" dedi.

Direksiyona geçti, hasat yaptı

Biçerdöver direksiyonuna geçip buğday hasadı yapan Kaymakam Uçar "Oğuzeli'mizin ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayalı. Bizler elimizden geldiğince çiftçimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Buğday Anadolu'nun en önemli tüketim ürünü. Ekiminden tüketim aşamasına gelene kadar geçirdiği süreçte her adım büyük özen gerektiriyor. Oğuzeli zaten verimli topraklarıyla nam salan bir bölge. İnşallah çiftçilerimizin umduğu, beklediği gibi bir hasat dönemi geçirir. Çiftçimizin yüzünün gülmesi demek, ekonomimizin yüzünün gülmesi demek. Ben bu vesile ile yapılacak hasatların bol ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı