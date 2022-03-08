Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti - Haberler

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Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

Erciyes'te kayak yapan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil hediye edildi.

Erciyes'te kayak yapan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil hediye edildi.

Kayseri Erciyes AŞ ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kayak yapan misafirlerine karanfil dağıttı. Erciyes AŞ pist güvenlik ve teleferik operatörleri, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı Bölgesi'nde bulunan pistlerde kadın kayakçıların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlarda, çok mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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