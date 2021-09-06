Kadın Katilini Yakalatan Kadınlar Filmi
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Kadın Katilini Yakalatan Kadınlar Filmi

Kadın Katilini Yakalatan Kadınlar Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Kadın Katilini Yakalatan Kadınlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kadın Katilini Yakalatan Kadınlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Belgesel seri katil Guy Georges'un birisi polis şefi, diğeri kurbanlardan birinin annesi olan iki kadının yoğun çabalarıyla yakalanmasını konu alıyor.

Yönetmen: Mona Achache, Patricia Tourancheau

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Les femmes et l'assassin

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 09.09.2021

Kadın Katilini Yakalatan Kadınlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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