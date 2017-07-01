Kadın Kaptanlar Akdeniz Turunu Tamamladı

BODRUM'dan 23 Nisan tarihinde denize açılan 3 kadın denizciden oluşan Deniz Tutkusu Seyirde Grubu, Akdeniz turunu tamamlayıp bugün Bodrum'a döndü. Bodrum'un kadın kaptanları, geldikleri Turgutreis'teki marinada çiçeklerle karşılandı.



'Tutkum' adlı yat ile girdikleri yelken yarışlarında birçok kez ödül alan 'Deniz Tutkusu Seyirde' adlı grup, 23 Nisan tarihinde Milta Bodrum Marina'dan demir alarak açıldıkları Akdeniz turunu tamamladı. Kadın kaptanlar 57 yaşındaki Ceyda Güleçyüz, 52 yaşındaki Neşe Vidinli Hasipek ve 58 yaşındaki Pırıl Adanalı, 70 günlük Akdeniz turunun sonunda Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki D-Marin Turgutreis Marina'dan Türkiye'ye giriş yaptı.



Tekne kaptanı Neşe Vidinli Hasipek, "Kadından kaptan olmaz" diyenlere inat gittikleri her ülkede ve her limanda Türk kadınının gücünü ve farklılığını anlattıklarını söyledi. Hasipek, "Adriatik'e 3 kadın arkadaşımla birlikte tur düzenledik. Amacımız Türk kadınının da yelken yaptığını göstermekti. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü biz gittiğimiz yerlerde hiç kadın yelkenci görmedik desek yeridir. Erkek yoğunluklu yelkenciler vardı. Biz orada tek Türk bayraklı tekne olarak dolaştık. Yaklaşık 50 değişik noktaya uğradık. 70 günde gittiğimiz Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan'da bizim Türk kadını olarak yelken yaptığımıza kimseyi inandıramadık. Erkek kaptan aradılar" dedi.



Bodrum'dan çıkıp Atina'ya ulaştıklarını anlatan Hasipek, "Daha sonra Korint'i geçtik ve İtalya'ya ulaştık ve ardından Hırvatistan'ı geçtik. Güneye inerek tekrar Korint kanalından geçip Bodrum'a geri geldik. 70 günde yaklaşık 2 bin 100 mil yaptık" dedi.



Kadın denizciler Bodrum'da çiçeklerle karşılandı. Zafer işareti yapan Deniz Tutkusu Seyirde Grubu üyeleri, hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.



- Muğla