Kadın judocular, Düsseldorf'da olimpiyat puanı arayacak
Kadın milli judocular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Düsseldorf Grand Slam'de tatamiye çıkacak.
Kadın milli judocular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Düsseldorf Grand Slam'de tatamiye çıkacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Düsseldorf Grand Slam'e 120 ülkeden 291 kadın ve 437 erkek judocu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi, çalışmalarını Almanya'da sürdüren 4 kadın judocu temsil edecek.
48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Tuğçe Beder, 52 kilo İrem Korkmaz, 63 kiloda ise Minel Akdeniz madalya mücadelesi verecek.