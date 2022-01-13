Son dakika haber! KADIN JANDARMALAR, ŞIRNAK'IN KÖYLERİNDE KADES'İ ANLATTI

ŞIRNAK'ta, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında jandarma kadın astsubaylar, köylerde görüştükleri kadınlara Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nce, son yıllarda artan kadına şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla, sorumluluk alanlarında bulunan köylerde yaşayan kadınlara KADES uygulaması anlatıldı. Bu kapsamda Araköy Ortaokulu, Balveren Gazi Ortaokulu, Cizre Özel Bilim Teknik Koleji'nde kadın velilere ve öğretmenlere KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Toplantıya katılan kadınlara broşür dağıtılırken, 110 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi. Kadın ve çocuklara, acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde, konum bilgisini açıp ardından uygulama ekranındaki 'Acil Destek' butonuna dokunarak, ihbar gerçekleştirilebilecekleri gösterildi.

KADES ile şiddete maruz kalan kadınların ihbarıyla güvenlik güçlerinin olay yerine hızlıca ulaşması hedefleniyor.