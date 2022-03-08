Kadın jandarma personelinden uygulama noktasında Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Haberler

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Kadın jandarma personelinden uygulama noktasında Dünya Kadınlar Günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Genel
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Kadın jandarma personelinden uygulama noktasında Dünya Kadınlar Günü kutlaması Ağrı'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Jandarma ekipleri uygulama noktasındaki araçlarda bulunan kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

AĞRI (İHA) - Kadın jandarma personelinden uygulama noktasında Dünya Kadınlar Günü kutlaması

AĞRI - Ağrı'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Jandarma ekipleri uygulama noktasındaki araçlarda bulunan kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez ile Hamur İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı kadın personeller, Hamur uygulama noktasında kontrol ettikleri araçların içeresinde bulunan kadınlara karanfil ve çikolata vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aldıkları hediyeler karşısında mutlu olan kadınlar ise ekiplerin Kadınlar Günü'nü kutlayarak kendilerine teşekkür etti.

Kadın jandarma personelinden uygulama noktasında Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Kadın jandarma personelinden uygulama noktasında Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Kadın jandarma personelinden uygulama noktasında Dünya Kadınlar Günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Genel

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Jandarma, Ağrı, Genel, Haberler

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