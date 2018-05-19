Kadın İzleyici, Nihat Hatipoğlu'na Sordu: Bayanlardan Hoşlanıyorum, Ne Yapayım
Nihat Hatipoğlu'nun programında mikrofonu alan kadın izleyici, "Dünyaya bayan olarak geldim ama bayanlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı?" şeklinde bir soru yöneltti.
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun programında alandaki izleyicilerden birinin sorusu soğuk duş etkisi yarattı.
"BAYANLARDAN HOŞLANIYORUM"
Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanan programda mikrofonu alan kadın izleyici, "Doğuştan bayan olarak gelmişim ama kendimi erkek gibi hissediyorum. Bayanlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı?" şeklinde bir soru yöneltti.
"MÜCADELE ETMEN GEREKİR"
Durumun psikolojiyle alakalı olduğuna vurgu yapan Nihat Hatipoğlu, kadın izleyicinin sorusuna şu cevabı verdi: "Kendinizi disiplinli tutmanız ve duygularınıza hakim olmanız gerekiyor. Bu senin imtihanın olabilir hanım kızım. Mücadele etmen gerekir. Nefsine değil, inancına ve aklına teslim olman daha doğru olur."
YORUMLAR (16)
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Evlilik proğramlarına döndü. her şey para değil. Rütük ne iş yapar anlamadım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TRİLYONLAR ALARAK ASGARİ ÜCRETLİYE ŞÜKRETMESİNİ ANLATAN PARAGÖZLERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sevmediğim adamlardan biri bu nihat 24 hazirandan sonra inşallah bu din tüccarını tv lerde görmeyiz bu memleketin başına bu hoca bozuntuları yüzün den herşey geliyoCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BU ADAMIN PROGRAMI TAMAMEN KALDIRILMALI MİLLET DİNLE ALAY EDİYOR.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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faiz haram olduğunu bile bile nihat hoca faize helal diyor bu ne saçmalıkCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır