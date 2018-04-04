Kadın İstihdamında Sepaş Enerji'den Ebrd ile İş Birliği

Sepaş Enerji tarafından, şirket bünyesinde kadın sayısını arttırmak ve kadınlara yönelik kariyer fırsatlarını iyileştirmek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliğine gidildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Sepaş Enerji çalışanlarının yüzde 40'ını kadınların oluşturduğu belirtilerek, şirketin erkek çalışan sayısının fazla olduğu enerji sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak için alınabilecek önlemler konusunda, önemli bir ilke imza atıldığı aktarıldı.

Şirketin çalışan kadın sayısını arttırmak ve aynı zamanda şirket içi kadınlara yönelik kariyer fırsatlarını iyileştirmek için neler yapılabileceği konusunda EBRD'nin birikimlerinden yararlanılacağına işaret edilen açıklamada, "Enerji sektöründe ilk kez bir firmanın yürüttüğü program kapsamında EBRD ile çalışan Sepaş Enerji, kadın çalışanların 'gelenekselin dışında'daki departmanlarda da görev alması konusunda fırsatlar yaratacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, iş başvurularında ve işe alımlarda kadın oranını yükseltmeyi hedeflediklerini kaydederek, şirketin yüzde 40 civarındaki kadın çalışan oranının yüksek ancak yeterli bir oran olmadığını ifade etti.

Safar, "Biz daha çok kadının enerji sektörüne girmesini istiyoruz. Bu yüzden de EBRD ile gerçekleştirdiğimiz projenin değerli olduğuna inanıyoruz. Geçtiğimiz ay da İzmit Belediyesi ve Kocaeli İŞKUR tarafından en fazla kadın istihdamı sağlayan şirketlerden biri olarak onurlandırıldık. Sepaş Enerji olarak bu yolda çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.