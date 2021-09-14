Kadın istihdamı ve sanayi kültürü projesinin ilk eğitimi yapıldı - Haberler Ekonomi
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Kadın istihdamı ve sanayi kültürü projesinin ilk eğitimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kadın istihdamı ve sanayi kültürü projesinin ilk eğitimi yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, Psikolojik Danışmanlık Merkezi çatısı altında oluşturduğu Kadın İstihdamı ve Sanayi Kültürü Projesi kapsamındaki mentorlük eğitiminin ilki yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, Psikolojik Danışmanlık Merkezi çatısı altında oluşturduğu Kadın İstihdamı ve Sanayi Kültürü Projesi kapsamındaki mentorlük eğitiminin ilki yapıldı.

Kadın İstihdamı ve Sanayi Kültürü Projesi'nin ilk eğitimini DTSO gerçekleştirdi.Programa; DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ilgililer, proje eğitimi gören lisans mezunu kadınlar katılım sağladı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Şahin erkeklerin yoğunlaştığı sektörlerde kadınlarında çalışabileceğini işaret ederek, "Kadınlarımızın iş dünyasına kattığı sinerjiyi, vizyonu ve yönetim becerilerini çok takdir ediyoruz ve her zaman destek olacağımızı belirtmek isterim. Erkeklerin yoğunlaştığı sektörlerde kadınlar da çalışabilir. Avrupa'da da olduğu gibi birçok iş kolunda cinsiyet ayrımcılığını tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde aranan personel profiline çok daha rahat erişim sağlanabilir. Türkiye kişi başı milli gelirimiz maalesef 8 bin 500 Dolar seviyelerine düştü, bunu önce 10 bin üstü ve daha sonra da 20 bin dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Bunun için nitelikli üretim ve ihracat yapmamız lazım. Bunları yapabilmek için en önemli güç kalifiye personel sahibi olmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından eğitimin ilk adımında katılımcılar tanışma oyunu ile süreci başlatırken, 21. yüzyılın becerileri konusu ile süreç devam etti. 4 ay sürecek eğitim sürecinde, katılımcıları yaklaşık 8 hafta içerisinde sanayi ortamına hazırlamak ve mülakat becerileri geliştirmek bölgede sosyal ve ekonomik açıdan ayakları üzerinde durabilen güçlü kadınların sayısını arttırarak topluma farklı değerler kazandırmak. Bölgenin sanayi kültürünü geliştirerek kurumsal sanayiye kadın gözü ile bakabilecek katma değer sağlayacak kadın oranını arttırmak olacak. Eğitim fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kadın istihdamı ve sanayi kültürü projesinin ilk eğitimi yapıldı

Kadın istihdamı ve sanayi kültürü projesinin ilk eğitimi yapıldı

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