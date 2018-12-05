Kadın İşletmeci Aras: "Pozitif Ayrımcılık Çalışmaları Yeterli Değil"

Kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılığıyla ilgili yürütülen çalışmaların yeterli olmadığını belirten Marmarisli işletmeci Ayşe Nurdan Aras: "Kadın olduğunuz için hem iş hayatında hem de özel hayatınızda geri planda durmanız için bir sürü zorlamayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu ne yazık ki İskandinav ülkelerinde de, Türkiye'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle" dedi.

Kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılığın yetersiz olduğunu söyleyen işletmeci Ayşe Nurdan Aras: "Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi her ülkenin vatandaşına nasip olamayan bir nimet. Kadınları desteklediğini iddia eden erkek hegemonyasından oluşan bir toplumda, bütün dünyada bu böyle sadece Türkiye'de, pozitif ayrımcılığın yeterli olmadığı kanısındayım. Kadın olduğunuz için hem iş hayatında hem de özel hayatınızda geri planda durmanız için bir sürü zorlamayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu ne yazık ki İskandinav ülkelerinde de, Türkiye'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle. Sen kadınsın dedikleri zaman durmak zorunda kalıyorsun. Biz kadınların çok daha iyi yapabileceğimizden eminim" dedi.

Kadınların ekonomik özgürlüğüne dikkat çeken emekli Meliha Heves ise: "Kadınlar hakkı diye bir şey yok, bize hiçbir şey tanımıyor erkekler. Özgürlüğümüz, özgüvenimiz yok. Eğer çalışmazsak, elimizde paramız olmazsa hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Selçuk Arslan ise kadınların iş hayatında ve siyasette sayıca daha fazla olması gerektiğini vurguladı. - MUĞLA