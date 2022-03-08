KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kadın işletme şefi, kesintisiz enerji için çalışıyor... Elektrikçi ailenin kızıydı, şimdi elektrik dağıtım şirketinin şefliğini yapıyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta daha önce elektrikçi olarak baba mesleğini yapan Zahide Yılmaz, 11 yıldır AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nde şeflik görevini yerine getiriyor. Kesintisiz elektrik için çalışanlarla bölgesindeki koordinasyonu sağlayan Yılmaz, kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını söyledi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Narlı İşletme Şefi Zahide Yılmaz, üniversiteyi bitirdikten sonra kadın olduğu için enerji sektöründe iş bulmakta zorlandı. İş görüşmelerine gitmeye devam eden Yılmaz, elektrik dağıtım şirketinde 11 yıl önce başladığı işini severek yapmaya devam etti. Pazarcık ilçesi Narlı bölgesinde şeflik görevine getirilen Zahide Yılmaz, işini severek yaptığını ifade etti.

Elektrikçilik mesleğini seçerken babasının çok fazla etkisi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yaptığım iş başvurularının tamamında erkek olma şartı aranıyordu. Buna rağmen yine de inatla görüşmelere gidiyordum. Kadın olduğumuz için maalesef deniliyordu. Nasipte varmış ve daha sonra AKEDAŞ Dağıtım A.Ş. ile işe başladık. Elektrikçi bir babanın kızıyım ve mesleği seçerken de babamın etkisi çok fazla oldu. Çocukluktan itibaren kendi iş yerimizde çalışıyordum zaten. İşimi seviyorum ve başarılı olmamın en büyük etkisinin işimi sevmem olduğunu da biliyorum. Elektrikçi bir ailede doğup büyümenin vermiş olduğu ortamdan dolayı ailemin güzel tepkilerini aldım fakat işe ilk başladığım dönemlerde çevreden tepkiler aldık. Kadın bunu nasıl yapar? Yapabilir mi? diye. Yaptığımız işlerde dahi bir memnuniyetsizlikler ortaya çıkabiliyordu ama zamanla yaptığımız işler iyi olunca herkes bizi kabullendi. Bir kadının bu işi çok rahat yapabileceğini öğrenmiş oldu" dedi.

Mesleğinin gecesinin gündüzünü olmadığını ifade eden Zahide Yılmaz, "Arızanın ne zaman gelebileceği belli değil. Gerektiğinde gece geç saatlerde, sabahın erken saatlerinde de araziye çıkabiliyoruz. Gece geç saatlerde arıza geldiğinde ekiple birlikte çıktığımda komşular, 'Bu saatte dışarı çıkmaya korkmuyor musun' diyorlar. Bende, 'Bu benim işim ve benim bölgem' diyorum. Severek yapıyorum işimi ve ekibimi seviyorum. 11 yıldır bulunduğum bölgede kesintisiz enerji verme konusunda gayet iddialıyım. Bu vesileyle de 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.