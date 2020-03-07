07.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:48

Türk Metal Sendikası tarafından Anadolu Hotel'de "Kadın İşçiler 25. Büyük Kurultayı" gerçekleştirildi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın dünya genelinde yaşanan bir sorun olduğuna işaret eden Kavlak, çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına izin vermeyeceklerini belirtti.

Kadın işsizliğinin erkek işsizliğinden yüksek olduğuna dikkati çeken Kavlak, kayıt dışı çalışanların büyük bölümünün de kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Kadının kazancının da erkeğin kazancı kadar değerli olduğunun altını çizen Kavlak, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporuna göre, Türkiye'de her 10 kadından 7'sinin çalışmadığını, kadınların erkek çalışanlardan en az yüzde 38 düşük maaş aldığını aktardı.

"Bu tablo çalışma hayatındaki çarpıklığın yalnızca küçük bir kısmını yansıtıyor." diyen Kavlak, "Tek başımıza çok az şeyin üstesinden gelebiliriz. Ama birleştiğimizde, sivil toplum kuruluşlarıyla sendikalarla, örgütlü bir güç, duyarlı bir halk olduğumuzda yalnızca kadın sorunlarının değil bütün sorunların üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da İdllib ve Afrin'de yaşayan kadınlar başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ülkede terörle mücadele edildiğini ve bir savaş ortamında bulunulduğunu ifade eden Atalay, "Patriot'a, füzeye ne ihtiyaç var deniliyor. Sahada yoksanız masada yoksunuz. İyi bir sağlık teşkilatına, eğitime ihtiyacımız var. Ama savunma sanayi bir numara olmazsa bunların hiçbiri yok.

Burası hepimizin vatanı. Bu meseleleri çözmeden dünyada da ülkemizde de kadınların sorunlarını, problemleri çözmemiz mümkün değil." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise Türkiye'de kadın sorunlarının bugünden yarına, sihirli değnek değmişçesine hızlı bir şekilde çözülmesini beklemenin gerçekçi olmayacağını dile getirdi.

Toplumun her kesiminin bilinçlendirerek bu kemikleşmiş sorunlara sürdürülebilir çözümler yaratılabileceğini ifade eden Akkol, şunları söyledi:

"Türkiye'de sendikalarda kadınların mevcudiyeti açısından dünyada son sıralardayız. Sendikal kurumların yüzde 75'inde hiç kadın temsilci bulunmuyor. İşçi, işveren ve kamudan temsilcilerin katılımıyla TİSK'in düzenlediği Ortak Paylaşım Forumunun başlıklardan biri de kadındı. Burada dünyada ilk kez bir karar verdik. Bunlar şimdi toplu sözleşmelere dahil oluyor. İşçi ve işveren sendikalarının çeşitli kurullarına zorunlu olarak kadın dahil ediyoruz. Artık kadın çalışma arkadaşlarımız işçi ve işveren sendikalarında genel kurullardan başlayarak daha fazla görev alacaklar."

Kaynak: AA