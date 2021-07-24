KADIN İLE ERKEĞİN PLAJDAKİ TEKME- TOKAT KAVGASI KAMERADA
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KADIN İLE ERKEĞİN PLAJDAKİ TEKME- TOKAT KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gün doğumunda halk plajında oturan 4 arkadaştan kadın ve erkek arasındaki küfürlü tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gün doğumunda halk plajında oturan 4 arkadaştan kadın ve erkek arasındaki küfürlü tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda bugün saat 06.00 sıralarında, birlikte oturan 2'si kadın 4 arkadaştan kadın, karşısındaki erkeğe, İçeceksen adam gibi iç diye bağırdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Birbirlerine küfredip, hakaretler yağdıran tarafları arkadaşları sakinleştirmek istedi. Ancak, 'Defol git' diye bağıran kadın, üzerine yürüyen erkeğe tokat ve yumruk atıp, tekmeyle karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran erkek ise sinirini çevredeki hasır şemsiyeler ve plastik dubalara vurup, hasar vererek çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu arada çıktıkları sahil yolunda da kavga etmeyi sürdüren taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaştı.

Aldığı darbeler nedeniyle adamın yüzünde şişlik oluşurken, kadının ise sadece saçlarının dağıldığı görüldü. Yaşanan o anlar DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

KADIN İLE ERKEĞİN PLAJDAKİ TEKME- TOKAT KAVGASI KAMERADA
KADIN İLE ERKEĞİN PLAJDAKİ TEKME- TOKAT KAVGASI KAMERADA
KADIN İLE ERKEĞİN PLAJDAKİ TEKME- TOKAT KAVGASI KAMERADA
KADIN İLE ERKEĞİN PLAJDAKİ TEKME- TOKAT KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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