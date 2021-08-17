"Kadın için Teknoloji" eğitimleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor

Teknosa'nın Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" projesi, çevrim içi eğitimlerle devam ediyor.

Teknosa'nın Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" projesi, çevrim içi eğitimlerle devam ediyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın başından itibaren proje kapsamında düzenlenen 13 online eğitime 81 ilden, 17-71 yaş aralığında 1.480 kadın katıldı.

Kovid-19 nedeniyle çevrim içi olarak devam eden eğitimlerde Habitat gönüllüsü genç eğitmenler, video konferans yöntemiyle e-hizmetler, sosyal medya, güvenli internet, günlük hayatta sosyal medya ve internet konularına yönelik bilgileri katılımcılara aktarıyor.

Yıl sonuna kadar devam edecek online eğitimler, ayda 2 defa gerçekleştiriliyor. Ücretsiz düzenlenen online eğitimlere başvuru için "http://www.kadinicinteknoloji.com/" veya "https://habitatdernegi.org/blog/kadin-icin-teknoloji-projesi-online-egitimi/" adreslerindeki başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 20 binden fazla kadına ulaşılan projede, bu yıl 4 bin kadını daha dijital okuryazar yapmak hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt