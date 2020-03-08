Kadın hükümlü ve tutuklular aileleriyle açık görüşte bir araya geldi
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Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Kadın hükümlü ve tutuklular aileleriyle açık görüşte bir araya geldi

Adalet Bakanlığının özel izniyle cezaevlerinde bulunan 9 binin üzerindeki kadın hükümlü ve tutuklu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleriyle açık görüşte buluştu.

08.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:32
Kadın hükümlü ve tutuklular aileleriyle açık görüşte bir araya geldi

Adalet Bakanlığının özel izniyle cezaevlerinde bulunan 9 binin üzerindeki kadın hükümlü ve tutuklu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleriyle açık görüşte buluştu.

Hükümlü ve tutuklu 570 kadının bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açık görüşte annesiyle bir araya gelen Hacer K, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ve gazi anneleri ile kadın infaz ve koruma memurlarının Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hacer K, eksilerinin yanında artıları da bulunan cezaevinde faaliyet ve eğitimlere önem verildiğini ve bu alanın kendisi için "eğitim kampüsü" haline geldiğini ifade ederek, "İki altın bileziğim oldu. İki üniversite bitirdim. Terzi oldum, tekstilde çalışıyorum." diye konuştu.

Tutuklandığında psikolojisinin bozulduğunu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten Hacer K, kurum öğretmenlerinin tavsiyesiyle eğitimine devam ettiğini anlatarak, "Çıktığım zaman kadın olarak artılarla çıkacağımı düşünüyorum. Cezaevinden çıkan bir insan olarak da devletimizin ve toplumumuzun bana kucak açacağına inanıyorum." dedi.

Ziyarette duygulu anlar nedeniyle konuşmakta zorlanan Hacer K'nin annesi "Bugünlerin biteceğine inanıyoruz. Allah'ım kimseyi düşürmesin buraya, çok zor." dedi.

Hükümlü Aynur Y. ise "Hasbelkader buraya düştüm, istemezdim ama kızımı lise 1'de bıraktım. Üniversiteyi kazandı, burada olduğum için gidemedim." diye konuştu.

Eşi Bayram Y. ise Adalet Bakanlığa açık görüş için teşekkür etti.

Tekstil ve mantı atölyelerinde 60 kadın çalışıyor

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhiye Künü, cezaevinde 570 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Dünya Kadınlar Günü'nde ilk defa açık görüş verildi. Tüm Türkiye'deki kadın hükümlü ve tutuklular birinci derecede yakınlarıyla görüşmektedir şu anda." dedi.

Eğitim öğretim faaliyetleri ve hobi kurslarının devam ettiğini dile getiren Künü, tekstil ve mantı atölyelerinde yaklaşık 60 hükümlü ve tutuklunun ücret karşılığında çalıştığını kaydetti.

Tansu Şahan Özengi de bir kadın infaz koruma memuru olarak kadın hükümlü ve tutuklulara böyle bir hak tanınmasından dolayı memnuniyetini belirtti.

Özengi, mahkumlara günlük ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra psikolojik destek de verdiklerini ifade ederek, "Yüzde 30 koruma, ihtiyaç. Geri kalan yüzde 70'lik kısımlarda yeri geliyor birebir bizimle dertleşiyorlar, yeri geliyor sıkıldıkları anda bir arkadaş gibi gelip konuşuyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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