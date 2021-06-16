Kadın hırsızlar polisten kaçamadı
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Kadın hırsızlar polisten kaçamadı

Kadın hırsızlar polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 kadın, polis tarafından kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 kadın, polis tarafından kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan Mahallesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kadının yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan kadınlar, kaçmaya çalıştıkları otomobilde çorap içerisinde çaldıkları bir Cumhuriyet altını ve bin 470 TL para ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 kadın, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kadın hırsızlar polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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