Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.
01.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:25
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.
Şehitkamil ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı