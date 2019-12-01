Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
Haberler » Güncel » Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı - Haber

Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.

01.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:25

'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.

ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et