Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
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Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.

01.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:12
Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı

'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.


Şehitkamil ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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