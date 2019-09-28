Kadın hentbolcuların rakibi Hırvatistan
Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta ikinci maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta ikinci maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Kosovalı hakem çifti Sherif Xhema-Besfort Jahja yönetecek.
Karşılaşma Çay TV ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) TV'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçta deplasmanda Fransa'ya 38-17 mağlup olmuştu.